В Нижнем Новгороде установили рекорд России, посвященный перелету Чкалова

Во флешмобе на Чкаловской лестнице приняли участие 1 027 человек

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 февраля. /ТАСС/. Более 1 тыс. человек в Нижнем Новгороде приняли участие во флешмобе, посвященному авиаперелету Героя Советского Союза, летчика-испытателя Валерия Чкалова. Акцию приурочили к 120-летию со дня его рождения, сообщает пресс-служба правительства региона.

"В Нижнем Новгороде установили рекорд России, организовав самый массовый флешмоб-инсталляцию в виде маршрута авиаперелета. Мероприятие было посвящено 120-летию со дня рождения Героя Советского Союза, летчика-испытателя Валерия Чкалова, которое отмечается 2 февраля", - говорится в сообщении.

Во флешмобе на Чкаловской лестнице приняли участие 1 027 человек. Это стало самым массовым флешмобом-инсталляцией в виде маршрута авиаперелета, который вошел в "Книгу рекордов России". Участники акции воссоздали беспосадочный перелет из Москвы в Ванкувер через Северный полюс, который впервые вместе с экипажем совершил Чкалов. На руках участники пронесли фигуру самолета вверх по Чкаловской лестнице, красной лентой отмечая передвижение по маршруту.

В кульминационный момент флешмоба над лестницей появилась цитата летчика-испытателя "Если быть,то быть первым", а участники на самой лестнице зажгли фонарики, подняли их вверх.