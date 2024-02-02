Освобожденная из плена ХАМАС Сапир Коэн поблагодарила Путина за ее вызволение

Она надеется, что Россия поможет и другим заложникам

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Израильтянка Сапир Коэн поблагодарила Владимира Путина за вызволение из плена ХАМАС и выразила надежду на то, что Россия поможет и другим заложникам. Об этом Коэн заявила на пресс-конференции, посвященной освобождению заложников из сектора Газа.

"Было очень важно приехать в Россию в первую очередь для того, чтобы поблагодарить российское правительство, в частности президента России [Владимира] Путина, что он помог в освобождении меня и Елены [Труфановой], - сказала Коэн. - Я понимаю, что у России очень большое влияние, в том числе с помощью ее контактов с ХАМАС, поэтому хочу обратиться с просьбой, чтобы помогли все-таки вернуть из плена Сашу (сын Елены Труфановой - прим. ТАСС) и остальных двух заложников с российским гражданством, которые до сих пор находятся в плену".

Коэн отметила, что в России ее приняли очень тепло. Она считает, что эта поездка дает ей возможность "отложить все тяжелые вещи, которые они [заложники] пережили, и немножко забыться". "Это нам помогает. Я встречаю очень много незнакомых людей, которые открывают мне свое сердце, - добавила Коэн. - На меня это положительно влияет".

После начала обострения в зоне палестино-израильского конфликта 7 октября 2023 года более 240 человек оказались в заложниках в секторе Газа, где с тех пор продолжаются полномасштабные боевые действия. В конце ноября было достигнуто соглашение о гуманитарной паузе, которая длилась несколько дней. За время ее действия, по данным властей Израиля, удалось освободить 110 человек, похищенных 7 октября. По подсчетам израильской стороны, в настоящий момент в Газе остаются еще 136 заложников.