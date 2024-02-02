На Сахалине из-за плохой видимости ограничили движение на трассе

На участке задействовали технику дежурных служб

ТАСС, 2 февраля. На участке автодороги Невельск - Томари - аэропорт Шахтерск ограничили движение транспорта в связи с ограниченной видимостью. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС Сахалинской области.

"Вечером 2 февраля в связи с ограниченной видимостью с целью предупреждения возможных дорожно-транспортных происшествий ограничено движение для всех видов транспорта на участке автодороги Невельск - Томари - аэропорт Шахтерск от села Костромское до села Новоселово", - говорится в сообщении.

На участке дороги работает техника дежурных служб.