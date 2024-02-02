В Минпросвещения сообщили, что все модули урока труда будут совмещены с профориентацией

Замминистра просвещения Татьяна Васильева отметила, что в программу будут включены такие модули, как фермерство, агротехнологии и авиамоделирование

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Все модули в рамках предмета "Труд (технология)" будут совмещены с возможностью выбора профессии, сообщила замминистра просвещения РФ Татьяна Васильева.

"Ко всем без исключения модулям добавляется направление "Мир профессий". Все, что учим, связано с профессией, с возможностью выбора", - сказала она на круглом столе в Госдуме на тему "Образовательная программа учебного предмета "Труд (технология)".

Васильева отметила, что также в рамках работы над программой предмета нужно предусмотреть, чтобы она отвечала вызовам современной экономики и особенностям региона, в котором расположена школа. Таким образом, в программу будут включены такие модули, как фермерство, агротехнологии, авиамоделирование.

Ранее президент России Владимир Путин подписал изменения в закон "Об образовании в РФ", согласно которым, в частности, учебный предмет "Труд (технология)" становится обязательным с 1 сентября 2024 года.

Как сообщали в пресс-службе Минпросвещения, в 1-4-х классах на него будет отводиться один час в неделю, в 5-7-х классах - два часа, в 8-9-х - один.