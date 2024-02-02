В Красноярском крае в 2023 году выросло количество выявляемых онкозаболеваний

В регионе выявили 15 тыс. случаев онкологических заболеваний

НОВОСИБИРСК, 2 февраля. /ТАСС/. Количество выявляемых онкозаболеваний в Красноярском крае растет, в 2023 году зафиксировали 15 тыс., годом ранее - 13,3 тыс., сообщил на пресс-конференции в пресс-центре ТАСС главный врач Красноярского краевого клинического онкодиспансера, главный онколог региона Руслан Зуков.

"Увеличивается выявляемость. В целом, у нас выявлено порядка 15 тыс. новых случаев онкологических заболеваний за прошедший год, в сравнении, в 2022 году было 13,3 тыс. Связано это, конечно, с восстановлением профилактической работы [после пандемии COVID-19], диспансеризаций, профосмотров и с функционированием тех центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП), которые мы открыли", - сообщил Зуков, добавив, что выявление злокачественных образований на первой-второй стадии опухолевого процесса составляет 60%.

Он отметил, что в регионе уже действует 18 ЦАОП, в которые обратились в 2023 году 133 тыс. пациентов. В 2024 году в Красноярске планируется открытие еще двух таких центров. "И мы, по сути, свою систему онкологической помощи будем считать сформированной. По нашим расчетам - 20 ЦАОП этот тот показатель, к которому мы стремимся", - сообщил Зуков.

Также в планах на 2024 год открытие дневного стационара для реабилитации онкобольных, в 2023 году открылся такой круглосуточный стационар. Также в 2023 году кабинет телемедицины переформировали в отдельное отделение.

По словам Зукова, в структуре выявленных онкологических заболеваний больше всего случаев приходится на рак молочной железы и рак кожи, далее следует рак предстательной железы, он обошел по количеству заболевших рак легких.