В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за осадков и ураганного ветра

По данным МЧС, местами порывы ветра в регионе могут достигнуть 35 м/с

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 февраля. /ТАСС/. Штормовое предупреждение из-за сильного дождя и снега, а также ветра с порывами до 35 м/с объявили 5 и 6 февраля в Крыму. Об этом сообщили в ГУ МЧС Республики Крым.

"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 5 февраля в связи с прохождением холодного фронтального раздела в Крыму ожидаются дожди, переходящие в мокрый снег, в горах снег, в южных, центральных, восточных районах и в горах очень сильные осадки", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что 5 и 6 февраля на полуострове ожидается усиление ветра до 30 м/с, в южных районах и в горах - до 35 м/с.