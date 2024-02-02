Израиль сообщил, что вопрос с ВНЖ участников "Би-2" будет решаться в общем порядке

Участников группы задержали 24 января после выступления на Пхукете, после освобождения они прибыли в Израиль

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Вопрос с видом на жительство (ВНЖ) в Израиле участников группы "Би-2" будет решаться в общем порядке. Об этом заявила ТАСС посол Израиля в Москве Симона Гальперин.

"Те, кто является израильтянами, они израильтяне. Те, кто нет, то нет", - отметила дипломат, отвечая на вопрос, какой статус будет предоставлен участникам группы.

На уточняющий вопрос, может ли это решаться в индивидуальном порядке, глава диппредставительства Израиля ответила: "Нет".

Участники "Би-2" были задержаны 24 января в Таиланде после выступления на Пхукете, концерт они провели без разрешения на работу. Как сообщили местные власти, сотрудники отделения полиции в Патонге (курорт на западном побережье Пхукета) задержали в общей сложности семь человек. Концерты "Би-2" прошли в Паттайе 22 января и на Пхукете 24 января. Суд Пхукета 26 января обязал каждого из участников "Би-2" выплатить штраф в размере 3 тыс. батов ($84) за нарушение местного законодательства.

Как сообщил генконсул РФ в провинции Пхукет Владимир Соснов, 27 января иммиграционными властями было принято решение этапировать музыкантов из Пхукета в центр временного содержания иммиграционного бюро королевской полиции Таиланда в Бангкоке для последующей депортации. По его словам, пятеро из семи участников группы являются гражданами России, еще два участника въехали в Таиланд по паспортам Израиля и Австралии. Гражданство этих стран есть у солистов и основателей коллектива Егора Бортника (Лева "Би-2", внесен в реестр иноагентов) и Александра Умана (Шура "Би-2"). Как ранее сообщила пресс-служба израильского МИД, шесть членов "Би-2" 31 января были освобождены и вылетели в Израиль. Еще один член группы прибыл в Израиль утром того же дня.