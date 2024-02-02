В регионе ожидают, что к 2030 году 75% населения будет систематически заниматься физкультурой и спортом

НОВОСИБИРСК, 2 февраля. /ТАСС/. В Новосибирской области впервые разработали стратегию развития спортивной медицины в регионе. Она включает планы по укреплению материально-технической базы и подготовке новых кадров для этого направления медицины, сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Основная цель документа, разработанного совместными усилиями региональных Минздрава, Минспорта и Минобра - укрепление здоровья людей, занимающихся физической культурой и спортом, лечение и профилактика у них различных патологий и заболеваний, улучшение качества и продолжительности жизни населения", - говорится в сообщении.

Стратегия разработана, в том числе для достижения целей нацпроекта "Демография". Как рассказала заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Лада Шалыгина, целевой показатель стратегии - увеличение к 2030 году доли людей, систематически занимающихся физкультурой и спортом, до 75%. "Одной из главных задач, отраженных в стратегии, является подготовка кадров для спортивной медицины и повышение компетенций по основным вопросам сохранения и укрепления здоровья спортсменов", - приводятся слова замминистра в сообщении.

Шалыгина также отметила, что одним из направлений является укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием профильного регионального медучреждения - областного врачебно-физкультурного диспансера.

Нацпроект "Демография" включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни".