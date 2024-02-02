Региональный эндокринологический центр открылся в Ленинском округе Подмосковья

В медучреждении будут оказывать помощь жителям с сахарным диабетом и его осложнениями

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Первый региональный эндокринологический центр начал работу на базе Видновской клинической больницы в Московской области. В нем будет оказываться помощь пациентам с сахарным диабетом и другими заболеваниями эндокринной системы, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

"В эндокринологическом центре будут оказывать медицинскую помощь всем жителям Подмосковья с сахарным диабетом и его осложнениями - диабетической стопой, заболеваниями глаз и другими. В Видном мы открываем первый в Подмосковье подобный центр, но в ближайшее время прием пациентов начнется во втором центре - в МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского", - привели в тексте слова первого зампреда правительства Подмосковья Светланы Стригунковой.

В пресс-службе пояснили, что центр располагается в Видновской клинической больнице. В структуре центра имеются кабинеты врачей-эндокринологов, офтальмологический кабинет с лазерной операционной для оказания медпомощи пациентам с диабетической ретинопатией, кабинет диабетической стопы для диагностики, профилактики и лечения диабетических язв нижних конечностей. Помимо этого, в центре проводятся телемедицинские консультации как для пациентов, так для врачей на местах для получения второго мнения.

В министерстве рассказали, что также в центре работает школа сахарного диабета, где пациенты с сахарным диабетом 1-го и 2-го типов смогут обучиться принципам правильного питания и подсчета углеводов, технике проведения инъекций и коррекции доз инсулина, правильному анализу результатов измерения уровня сахара в крови.