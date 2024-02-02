В Подмосковье построят завод по выпуску лечебного питания

На предприятии планируется создать 120 рабочих мест, завод начнет работать уже в 2026 году

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Более 1 млрд рублей вложит компания "Технологии биосинтеза" в создание импортозамещающего предприятия по выпуску специализированного лечебного питания на территории Московской области. Продукция завода сможет применяться в комплексной терапии пациентов, находящихся в реанимации и не способных самостоятельно принимать питание, сообщила ТАСС зампред правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

"Важный импортозамещающий проект в области медицины будет реализован в городском округе Красногорск на территории индустриального парка "Нахабино парк". Инвестиции в проект компании "Технологии биосинтеза" составят 1,3 млрд рублей. На предприятии планируется создать 120 рабочих мест. Завод начнет работать уже в 2026 году", - сказала Зиновьева.

В пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья рассказали, что компания "Технологии биосинтеза" организует производство парентерального и интегрального питания. Эти продукты применяются в комплексной терапии пациентов, находящихся в реанимации, которые не способны самостоятельно принимать питание.

"Для реализации стратегически важного и жизненно необходимого инвестпроекта предоставлено 2,8 га земли, где построят современный производственный и складской корпус, с административно-бытовыми помещениями, а также контрольно-аналитической лабораторией. В планах у компании обеспечить лечебным питанием не только лечебно-профилактические учреждения России, но и Казахстана, Армении, Киргизии, Белоруссии", - процитировали в пресс-службе министра имущественных отношений региона Наталью Адигамову.