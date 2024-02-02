Освобожденные после плена ХАМАС заложники рассказали о тяжелых условиях содержания

По их словам, самым трудным было ничего не знать ни о ком из семьи

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Освобожденные после нахождения в плену у ХАМАС израильтянка Сапир Коэн и россиянка Елена Труфанова рассказали, что условия их содержания были очень тяжелыми, им не хватало воды и еды, а в тоннелях была большая влажность.

"Внутри Газы я была часть времени в доме, часть времени в подземелье. Я ничего не знала ни о ком из моей семьи. И когда меня спрашивают, что было самым тяжелым в плене, я могу сказать, что были очень тяжелые условия. Иногда не было еды, иногда не было воды. Неделями нельзя было помыться", - рассказала Труфанова на пресс-конференции в ТАСС, посвященной вызволению заложников из сектора Газа.

По ее словам, в подземельях, где ее удерживали ХАМАС, было очень мало воздуха, из-за чего было трудно дышать. "Постоянная влажность. Мы просто одевали вещи, которые не сохли, мокрые вещи на себя. Но это было не самым тяжелым. Самым тяжелым было не знать ничего, абсолютно ничего ни о ком из моей семьи", - добавила россиянка.

"Условия там (в тоннелях - прим. ТАСС) были ужасные, просто нечеловеческие, - поделилась в свою очередь Коэн. - Там не было ни воды, ни еды, из-за того, что там большая влажность, было много плесени. Люди были все со вшами, блохами. Там просто было невозможно находиться. Там были люди, которые не получали никакую медицинскую помощь".

Ранее Труфанова и Коэн поблагодарили власти РФ за помощь в их освобождении и выразили надежду, что Москва поможет в вызволении оставшихся в плену у ХАМАС заложников.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников, в том числе детей, женщин и пожилых людей. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве.