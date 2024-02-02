В Калининградской области в рамках Года семьи запустили медиасчетчик новорожденных

В январе 2024 года в регионе родились 563 ребенка

КАЛИНИНГРАД, 2 февраля. /ТАСС/. В Калининградской области в рамках мероприятий Года семьи в России запустили медиасчетчик для регулярного информирования населения о количестве появившихся на свет с начала года новорожденных жителей региона, сообщается на официальном сайте областного правительства.

"В Калининградской области запустили медиасчетчик новорожденных. С февраля на светодиодных билбордах города областного центра размещается информация о количестве детей, родившихся в семьях жителей региона с начала 2024 года", - говорится в сообщении.

За первый месяц 2024 года в регионе родились 563 младенца. Статистика будет регулярно обновляться.

В министерстве социальной политики области отметили, что медиасчетчик новорожденных - часть регионального плана мероприятий по проведению в России Года семьи, в который также включены различные события, конкурсы, фестивали, конференции, направленные на укрепление и пропаганду семейных ценностей, ответственного родительства.

Организация медийной кампании с использованием медиасчетчика была рекомендована регионам России на проектировочной сессии Агентства стратегических инициатив, состоявшейся в Калининграде в конце 2023 года. Площадь для размещения на безвозмездной основе предоставила одна из крупнейших рекламных компаний.

22 ноября 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому 2024 год объявлен Годом семьи. Торжественная церемония старта Года семьи состоялась на всероссийском форуме "Родные - любимые".