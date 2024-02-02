В Литве намерены увеличить число уроков литовского языка

Министр образования, науки и спорта Гинтаутас Якштас заявил, что уроков литовского языка в начальной русской школе на 30% меньше, чем в литовской

ВИЛЬНЮС, 2 февраля. /ТАСС/. Литовский язык должен изучаться в русских школах более интенсивно, необходимо увеличить число уроков по данному предмету. Об этом в эфире национального радио LRT заявил министр образования, науки и спорта Гинтаутас Якштас.

"Недостаточное знание литовского языка создает неравные возможности для выпускников литовских и русских школ при поступлении в вузы, при приеме на работу, поэтому изучение литовского языка в русских школах необходимо усилить", - сказал он.

Министр напомнил, что уроков литовского языка в начальной русской школе на 30% меньше, чем в литовской. "Как правило, в своем социальном окружении, в семье эти школьники литовским языком не пользуются. Единственным средством освоения являются уроки, поэтому их должно быть больше", - заявил Якштас.

Министр скорректировал свою позицию по вопросу будущего русских школ. В начале января он однозначно заявил о необходимости их закрытия. Эту установку подвергли критике спикер парламента Виктория Чмилите-Нильсен, глава Минюста Эвелина Добровольска, департамент национальных меньшинств. Теперь Якштас говорит о заботе об интересах учащихся.

В русских школах Литвы, которые в основном находятся в Вильнюсе, Висагинасе и Клайпеде, обучаются около 14 тыс. учеников.