На острове Завьялова в Охотском море число овцебыков превысило 30 особей

Животных завезли туда в рамках эксперимента

ЯКУТСК, 2 февраля. /ТАСС/. Поголовье овцебыков, которых для эксперимента завезли на остров Завьялова в Охотском море, продолжает расти и превысило 30 особей. Об этом ТАСС сообщили в компании "Экспедиция-тур", которая проводит эксперимент.

Популяция овцебыков на острове Завьялова - самая южная в Евразии. Она формируется с 2018 года, когда на остров в Магаданской области завезли первую партию арктических животных. Это первый опыт переселения такого северного животного, как овцебык, на столь южные широты. До этого овцебыки обитали только на Ямале и на севере Якутии.

"За это время уже появились молодые животные, родившиеся на острове. Так, первый теленок появился в 2021 году (родился 9 мая и получил имя Победа - прим. ТАСС), еще двое - в 2022 году. Девять телят родились в 2023 году - все они выжили, хорошо себя чувствовали и к концу сезона почти не отличались от взрослых животных. Общая численность составила 36 голов", - рассказали в компании.

Остров овцебыков

Остров Завьялова (около 40 тыс. га заповедного леса, скал и каменистых пляжей) находится на Тауйской губе в Охотском море, в 45 км от Магадана. В 1990-х годах остров стал необитаемым. До этого там работали метеостанция, маяк и рыбзавод. С 2018 года остров стал местом обитания овцебыков, которые по планам должны стать одной из главных достопримечательностей для туристов. Добраться до него можно морем за три часа на быстроходных лодках.

Компания "Экспедиция-тур" с 2019 года создает на острове современный туристический комплекс. Инвестор и власти Колымы уверены, что объект будет пользоваться спросом не только у жителей Магаданской области, но и туристов из других регионов России.

По данным наблюдений, на острове "в разгар летней жары овцебыки постоянно спускались к реке и подолгу лежали в ней, а также бегали по колено в море и устраивали игры, заходили в морскую воду по шею, подолгу стояли в ней и даже совершали небольшие морские заплывы, на побережье они нередко рылись копытами в морских водорослях и даже пытались их жевать".

Ученые подсчитали, что на передвижения по острову вне кормежки эти животные ежедневно затрачивают от двух до четырех часов, время лежки - также два-четыре часа. Темное время суток звери предпочитают проводить на лежке.

Овцебык - дикий зверь, и во время наблюдений ученые медленно идут позади стада в 20-100 метрах, периодически присаживаясь, чтобы звери успокоились. "Все это происходит очень медленно, чтобы не напугать и не спровоцировать бег, так как часто движение происходит вдоль отвесных обрывов к морю. Овцебыки привыкли к сотрудникам компании "Экспедиция-тур" и их поведению, и зверей удается направлять в район загона, где их удобнее охранять от медведей: в высоком стланике овцебыки передвигаются медленно, но не избегают мест, где могут стать легкой добычей хищника", - отметил исследователь.

Риски для популяции

При этом, как выяснили ученые Института биологических проблем Дальневосточного отделения РАН, бурый медведь способен истребить более 70% заселенных на остров овцебыков. Результаты исследований опубликованы в журнале "Арктика: экология и экономика".

"Опыт интродукции овцебыков на острове Завьялова показал, что даже при хорошей вооруженной охране бурый медведь способен истребить более 70% заселенных особей. По всей видимости, само успешное распространение основных популяций овцебыков на более северных территориях в большей степени связано с малой плотностью обитания там бурых медведей или с полным их отсутствием", - говорится в исследовании.

По данным наблюдений, на острове Завьялова за все время из-за медведей точно погибло шесть овцебыков и еще 18 - с большой вероятностью, так как они находились в местах, где ранее были замечены хищники.

Также среди этих животных прежде не отмечалась гибель от падения со скал, а на острове Завьялова точно известен один случай. "Такое падение, и не единственное, мог спровоцировать бурый медведь. Ведь от части погибших [животных] не нашли никаких останков. Это связано с густыми высокими зелеными зарослями труднопроходимого кедрового стланика и ольхи, покрывающими часть острова, где были потеряны животные, и отвесными уступами над морем, куда могли упасть овцебыки, преследуемые медведями", - отметили ученые.

Считается, что главным врагом овцебыков является волк, однако на острове Завьялова появление этого хищника не отмечено. Известно, что на этих парнокопытных нападают и росомахи, которых тоже не замечали на острове. "При обеспечении минимального влияния хищников на популяцию острова Завьялова следует ожидать сначала рост, затем [наступит] неизбежное снижение численности в связи с дефицитом кормов. Чтобы избежать этого, придется регулировать численность. Для этого целесообразно производить расселение молодых животных - до 60% приплода", - заключили эксперты.