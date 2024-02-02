В "Москвариуме" на ВДНХ снова можно увидеть косатку Наю

Косатка ранее была недоступна для просмотра посетителей, так как у нее умер детеныш

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Смотровое окно косатки Наи в "Москвариуме" на ВДНХ снова открыто для посетителей. Об этом сообщается в Telegram-канале аквариума, посвященном косатке.

"Хорошая новость для всех, кто хотел увидеть Наю: мы открыли смотровое окно для посетителей. Ная радует нас хорошим самочувствием и настроением. Она соскучилась по активностям и взаимодействию с людьми, поэтому мы снова открыли смотровое окно. Так как не только гостям "Москвариума" нравится наблюдать за косаткой, но и сама Ная любит рассматривать посетителей, это дополнительный способ обогатить ее среду обитания и разнообразить будни", - говорится в сообщении.

Ранее Ная была недоступна для просмотра посетителей, так как в конце декабря прошлого года у нее родился детеныш. 26 января детеныш умер. Как сообщалось на сайте центра, причиной смерти стал врожденный порок сердца.