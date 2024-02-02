Главный раввин России помогал в освобождении заложников из плена ХАМАС

Берл Лазар отметил, что трое заложников, об освобождении которых ходатайствовали в еврейской общине, пока еще находятся в руках боевиков

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Еврейская община России содействовала освобождению из плена ХАМАС двух заложниц с российским гражданством, Елены Труфановой и ее матери Ирины Татти, и израильтянки Сапир Коэн. Об этом сообщил на пресс-конференции в ТАСС главный раввин России Берл Лазар, хорошо знакомый с Татти.

"Ирина очень активно участвовала в жизни общины в Ростове-на-Дону, ходила в синагогу, и я помню, как во время визитов в Ростов я много раз с ней встречался. И когда я услышал, что она, ее дочка, внук и невестка [Сапир Коэн] находятся там, в Газе, я понял, что наша обязанность - сделать все возможное, чтобы они вернулись домой. Обращались к президенту, ко всем, к кому могли, - и слава Богу, что они возвратились домой, я очень благодарен всем, кто принял в этом участие", - сказал Лазар.

Он выразил надежду на то, что будет освобожден и единственный сын Елены Труфановой, гражданин России Александр Труфанов. Также раввин уточнил, что трое заложников, об освобождении которых ходатайствовали в еврейской общине, пока еще находятся в руках боевиков. "Я обращаюсь снова к нашему президенту с просьбой: все возможности, которые есть сегодня, нужно использовать для того, чтобы все заложники до последнего возвращались домой", - сказал Лазар.

Труфанова и Коэн со своей стороны на пресс-конференции поблагодарили власти РФ за помощь в их освобождении и также выразили надежду, что Москва поможет в вызволении оставшегося в плену у ХАМАС Александра Труфанова. По мнению главного раввина России, очень важно, чтобы освобожденные из плена заложники смогли поделиться тем, что они пережили.

"В какой-то момент мы поняли, что даже то, что Елена и Сапир написали письмо [благодарности] президенту, это важно и нужно, но этого недостаточно. Стоит, чтобы они приехали сюда, рассказали свою историю всем людям, которые готовы их слышать. Чтобы организовали в общине разные мероприятия, чтобы выступили в еврейских школах, еврейских университетах, везде, где смогли, - [мы] попросили, чтобы они рассказали эту историю", - добавил Лазар.

После начала обострения в зоне палестино-израильского конфликта 7 октября 2023 года более 240 человек оказались в заложниках в секторе Газа, где с тех пор продолжаются полномасштабные боевые действия. В конце ноября было достигнуто соглашение о гуманитарной паузе, которая длилась несколько дней. За время ее действия, по данным властей Израиля, удалось освободить 110 человек, похищенных 7 октября. По подсчетам израильской стороны, в настоящий момент в Газе остаются еще 136 заложников.