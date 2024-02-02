Фермеры заблокировали погранпереезд из Польши в Германию

По данным телеканала TVN24, они протестуют против поставок зерна с Украины

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Пограничный переезд в Любушском воеводстве Польши заблокирован германскими фермерами при поддержке их польских коллег. Об этом сообщает польский телеканал TVN24.

По его данным, главной целью блокады является протест против поставок зерна с Украины.

Акция началась утром в пятницу и продлится до 20:00 по местному времени (22:00 мск). Фермеры полностью перекрыли дорогу для всех видов транспорта. Находящиеся на месте стражи порядка не вмешиваются и рекомендуют водителям выбирать другие маршруты.