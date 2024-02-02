В Псковской области оштрафовали оператора ТКО после инцидента с мусорным коллапсом

Сумма штрафа составила 250 тыс. рублей, а в адрес директора филиала компании "Экопром" спецпрокурором внесено представление

ПСКОВ, 2 февраля. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов в Псковской области по итогам проверки наложили штраф в 250 тыс. рублей на регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) - компанию "Экопром" - за нарушения, допущенные при вывозе и утилизации мусора, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. Проверка была проведена после того, как за новогодние праздники коммунальные отходы скопились у подъездов домов в Пскове и на контейнерных площадках в районах области.

"Псковской природоохранной прокуратурой проведена проверка деятельности [компании] "Экопром". В работе регионального оператора были выявлены грубые нарушения по обращению с твердыми коммунальными отходами. <..> На юридическое лицо наложен штраф в размере 250 тыс. рублей за нарушение установленных санитарными правилами сроков накопления несортированных твердых коммунальных отходов и 10 тыс. рублей - за неоказание жильцам многоквартирных домов коммунальной услуги по вывозу ТКО", - отмечается в сообщении.

Кроме того, по данным пресс-службы, в адрес директора филиала компании "Экопром" спецпрокурором внесено представление. В связи с выявленными нарушениями ранее прокуратурой были возбуждены дела об административных правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена ч. 1 ст. 6.35 и ст. 7.23 КоАП РФ "Несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления".

Ранее ТАСС сообщал о том, что в адрес властей поступило несколько сот жалоб, были выявлены случаи, когда мусоропроводы забивались до третьего этажа. По данным властей, основой мусорного коллапса стали неурегулированные финансовые вопросы между регоператором по обращению с твердыми коммунальными отходами "Экопром" и предприятием по сортировке мусора "Спецтранском". Губернатор Михаил Ведерников, оценивая работу этих компаний, тогда назвал ситуацию "свинством по отношению к людям".