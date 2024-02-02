В Урае из-за роста заболеваемости ОРВИ школы закроют на карантин

Ограничения будут действовать с 4 по 10 февраля

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 февраля. /ТАСС/. Учебные заведения в городе Урай Ханты-Мансийского автономного округа закроют на карантин с 4 по 10 февраля из-за роста заболеваемости ОРВИ. Об этом сообщили в местной администрации.

"Уважаемые урайцы, информируем вас о том, что в связи с увеличением числа заболевших в Урае: запрещено проведение массовых мероприятий, с 4 по 10 февраля школы, политехнический колледж, клубные формирования, учреждения дополнительного образования будут закрыты на карантин", - сказано в сообщении.

Ранее в Урае из-за роста заболеваемости ОРВИ был введен запрет на проведение массовых спортивных, культурных мероприятий в образовательных организациях, кабинетная система обучения, строгая групповая изоляция в дошкольных образовательных организациях. Жителям рекомендовано использовать маски в общественных местах. Как уточнил в своем телеграм-канале глава Урая Тимур Закирзянов, за минувшие семь дней ОРВИ в муниципалитете заразились порядка 500 человек. Среди заболевших 59 взрослых, остальные - дети.

По данным управления Роспотребнадзора по Югре, в регионе зафиксировано превышение эпидемического порога по ОРВИ и гриппу на 87,4% за неделю с 23 по 30 января. При этом среди заболевших большинство (64%) - дети. Увеличение заболеваемости фиксируется в 15 муниципальных образованиях округа. Ранее с 29 января по 4 февраля на дистанционное обучение из-за роста заболеваемости ОРВИ перевели школьников в городе Нягань.