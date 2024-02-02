Луганские колледжи обновят оборудование за счет грантовой поддержки в 140 млн рублей

Средства пойдут на развитие образовательных кластеров среднего профессионального образования в рамках федерального проекта "Профессионалитет"

ЛУГАНСК, 2 февраля. /ТАСС/. Луганский колледж технологий торговых процессов и кулинарного мастерства, а также Луганский колледж информационных технологий и предпринимательства после победы в проекте "Профессионалитет" проведут капитальный ремонт зданий и обновят оборудование. Учебным заведениям на эти цели направят 140 млн рублей, сообщается в Telegram-канале правительства ЛНР.

"Общий размер грантов составит 140 млн рублей - по 70 млн для каждого кластера. Эти деньги будут направлены на развитие образовательных кластеров среднего профессионального образования в рамках федерального проекта "Профессионалитет", - добавили в сообщении.

На предоставленные гранты в форме субсидий из федерального бюджета колледжи закупят компьютеры, инвентарь для студентов и оснастят мастерские по направлениям: "Поварское дело", "Парикмахерское искусство", "Автомеханик" и "Экономика и управление".

Проект "Профессионалитет" стартовал 1 сентября 2022 года. Он подразумевает, что отрасли, которые нуждаются в высококвалифицированных специалистах, станут полноправными заказчиками кадров. Также они будут принимать участие в управлении колледжем, в том числе при выборах директоров учебных заведений. На данный момент в проекте участвуют предприятия из восьми отраслей экономики: атомной промышленности, железнодорожного транспорта, металлургии, машиностроения, сельского хозяйства, легкой промышленности, химической и фармацевтической отраслей. Проект нацелен на сокращение сроков обучения рабочим профессиям в колледжах.