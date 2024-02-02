2 февраля, 13:03

В Нижегородской области стартовал второй модуль "Школы мэров"

Он посвящен операционной и командной эффективности

ТАСС, 2 февраля. Участники второго модуля "Школы мэров" познакомятся с лучшими управленческими практиками и технологическими решениями Нижегородской области, пройдут обучение навыкам командной работы и эффективному взаимодействию с представителями власти и бизнеса. Об этом сообщается на сайте Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС).

Первый поток программы развития муниципального кадрового управленческого резерва "Школа мэров" стартовал в мастерской управления "Сенеж" 21 ноября. Каждый поток "Школы мэров" состоит из шести модулей, которые пройдут в разных регионах страны, выступивших партнерами программы. Программа разработана и реализуется Высшей школой государственного управления (ВШГУ) президентской академии совместно с администрацией президента России.

"В Нижнем Новгороде начался второй модуль для участников второго потока программы развития муниципального кадрового управленческого резерва. Он посвящен операционной и командной эффективности. <...> Правительство Нижегородской области выступает в качестве партнера второго модуля программы. Ранее Президентская академия и правительство Нижегородской области заключили соглашение о сотрудничестве, согласно которому регион становится площадкой для изучения и использования участниками лучших управленческих практик и технологических решений региона, а также оказывает организационную, экспертную и информационную поддержку программы ВШГУ профессиональной переподготовки "Школа мэров", - сказано в сообщении на сайте академии.

Поясняется, что проект "Школа мэров" направлен на повышение авторитета, влияния и уважения к местному самоуправлению. "Для муниципалитетов очень важно найти свой приоритетный драйвер развития и сконцентрироваться на нем. Это может быть и промышленность, и сельское хозяйство, и туризм", - приводятся в сообщении слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

"Школа мэров" включает выездные практические мероприятия, которые помогают участникам получить глубокое представление о специфике каждой области, решениях текущих проблем и перспективах развития. Слушатели знакомятся с наиболее успешным опытом работы в сферах управления жилищно-коммунальным хозяйством, оказанием государственных и муниципальных услуг через сеть многофункциональных центров, практиками улучшения городской среды, управления муниципальным транспортом, работой с инвесторами в муниципальных образованиях, реализации молодежной политики.

По словам заместителя директора ВШГУ РАНХиГС Олега Кондратенко, участники модуля смогут ознакомиться с комплексной системой управления регионом, активным применением бережливых технологий. Участники также посетят Корпоративный университет правительства Нижегородской области.

Модули программы

Первый модуль "Школы мэров" "Современные тенденции муниципального управления" был посвященный оптимизации бизнес-процессов и кадровой политике. На модуле "Операционная и командная эффективность" слушателей программы обучат командной работе и эффективному взаимодействию с представителями власти и бизнеса. Третий модуль "Стратегия и развития муниципалитетов" посвящен нормативно-правовому регулированию в сфере стратегического и территориального планирования. Отдельно ученикам расскажут о финансах и налогах - в модуле "Экономика и финансы муниципалитетов", а в блоке "Хозяйственная деятельность и развитие территорий" слушатели узнают об организации и проведении госзакупок, понятии управленческого учета и выстраивании взаимодействия с местным бизнесом. В финальном модуле "Политика, выборы и позиционирование в СМИ" расскажут о коммуникации через СМИ и социальные сети.

Партнерами проекта выступили профильные министерства и компании, а также регионы-лидеры. Во втором потоке это Москва, Нижегородская, Кемеровская, Калининградская, Тульская и Московская области, а также Минэкономразвития России, Минцифры России, Минстрой России, Минфин России, ФНС России, Минтранс России, Минсельхоз России, администрация Президента Российской Федерации, "Росатом", "Сбер", ВЭБ.РФ, АНО "Диалог Регионы", Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления. 

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