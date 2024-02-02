Посвященная цветам Востока выставка пройдет в "Аптекарском огороде"

Экспозиция начнет работу 6 февраля

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Выставка "Зимний цветок", посвященная камелиям и азалиям, откроется в ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" в Москве 6 февраля, сообщила пресс-служба сада.

"6 февраля, в рамках празднования китайского Нового года, в ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" состоится торжественное открытие уникальной выставки "Зимний цветок", связывающей культуру России и Китая. Экспозиция посвящена камелиям и азалиям- традиционным цветам Востока. Выставка совмещает в себе картины, выполненные в жанре классической ботанической иллюстрации, а также работы в китайских техниках живописи се-и, гунби и могуфа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что проект организован в рамках Дней культуры Китайской Народной Республики в Российской Федерации в 2024-2025 годах. В программе открытия также арт-шоу "Рождение зимнего цветка", в рамках которого художник Локи Сноу нарисует под музыкальное сопровождение традиционной музыки камелию в технике китайской живописи на рисовой бумаге. Выставка продлится до 29 февраля.