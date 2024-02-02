Сурок Фил из Пенсильвании предсказал раннюю весну

Согласно народному поверью, если сурок не видит своей тени и не пугается, то ожидается ранний приход весны

НЬЮ-ЙОРК, 2 февраля. /ТАСС/. Сурок Фил из города Панксатони в штате Пенсильвания предсказал раннее наступление весны в этом году. Ежегодное мероприятие транслировал телеканал Fox News.

Утром пятикилограммовый Фил был извлечен из своей норы на холме Гобблер-Ноб. Согласно народному поверью, если сурок пугается своей тени и прячется в нору, зима продлится еще полтора месяца. Если же погода облачная и Фил не видит своей тени, то ожидается ранний приход весны.

Прогноз обнародовал представитель "Клуба сурка". "Нас ожидает ранняя весна", - зачитал он прогноз от лица Фила перед несколькими десятками тысяч человек, которые специально собрались ради этой церемонии.

Это уже 138-й прогноз сурка, при этом наступление ранней весны он предсказывал лишь 20 раз. Как утверждают участники "Клуба сурка", каждое лето Фил выпивает магический эликсир, который продлевает его жизнь еще на семь лет. Телеканал Fox News отмечает, что предсказания Фила сбывались лишь в 39% случаев.

Традиция определять приход весны, наблюдая за поведением грызуна, пришла в Северную Америку вместе с иммигрантами из Германии. Роль предсказателя погоды в Германии в XIX веке выполнял барсук. В штате Пенсильвания барсуков нет, поэтому переселенцы возложили эту задачу на сурка, полный титул которого - "Панксатони Фил, провидец из провидцев, мудрейший из мудрецов, величайший из предсказателей, полномочный провозвестник погоды".