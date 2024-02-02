Путин отметил героизм медиков, помогающих бойцам СВО

По словам президента, "только работой ОПК то, что делает страна, не ограничивается"

ТУЛА, 2 февраля. /ТАСС/. Поддержка фронта всеми гражданами России необычайно важна, однако героизм медиков нужно выделить отдельно. На это указал президент РФ Владимир Путин на форуме "Все для победы" в Туле.

Говоря о вкладе предприятий оборонно-промышленного комплекса, глава государства отметил, что "только работой ОПК то, что делает страна, не ограничивается". "Чрезвычайно важна работа всех наших граждан, которые так или иначе помогают фронту", - сказал Путин и особенно выделил медицинских работников.

"Врачи и на передовой, врачи в военных госпиталях, врачи в гражданских медицинских учреждениях делают все, чтобы поддержать наших ребят, оказать им помощь, поддержку, вовремя применить новейшие средства и новейшие методики лечения. Это важнейшая составляющая всего успеха", - подчеркнул Путин.