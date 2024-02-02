Между Крымом и Южной Осетией летом планируют запустить автобусный маршрут

Постпред Республики Крым при президенте России Георгий Мурадов уточнил, что сообщение будет носить сезонный характер

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 февраля. /ТАСС/. Автобусный маршрут между Симферополем и Цхинвалом планируют запустить летом 2024 года, сообщил журналистам зампред правительства - министр финансов Южной Осетии Дзамболат Тадтаев, находящийся в составе делегации республики с рабочей поездкой в Симферополе.

"По транспорту отдельное предложение прозвучало от Министерства транспорта Республики Крым. Практически отработано со стороны Крыма автобусное транспортное сообщение [по маршруту] Цхинвал - Симферополь. Мы со своей стороны этот вопрос доведем до конца и сезонно летом запустим такое транспортное сообщение", - сказал Тадтаев.

Зампредседателя Совета министров - постпред Республики Крым при президенте России Георгий Мурадов в свою очередь добавил, что пока движение автобусов между Симферополем и Цхинвалом будет носить сезонный характер. Он допустил расширение периода работы маршрута на май и сентябрь.