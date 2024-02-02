Путин заявил о необходимости восстанавливать практику наград за трудовые заслуги

Президент считает, что нужно поощрять тех, кто добился "выдающихся успехов в деле, которому они посвятили себя, посвятили свою жизнь"

ТУЛА, 2 февраля. /ТАСС/. Практика награды граждан и коллективов за трудовые заслуги должна быть восстановлена, заявил президент РФ Владимир Путин на форуме "Все для победы!" в Туле, комментируя учреждение ордена "За доблестный труд".

"В советское время, вы знаете, были ордена, которыми отмечали людей за трудовую доблесть, - напомнил Путин. - Отчасти, конечно, это нужно восстанавливать, особенно сегодня, когда это так нужно, так востребовано".

Президент заявил о необходимости поощрять тех, кто добился "выдающихся успехов в деле, которому они посвятили себя, посвятили свою жизнь", и напомнил о награждении новым учрежденным орденом "За доблестный труд" тульского НПО "Сплав".

На встрече с президентом глава метрологической службы АО "Тулаточмаш", председатель Совета молодых специалистов этого предприятия Анастасия Литвинова отметила, что оружейники благодарны за учреждение ордена "За доблестный труд". "В нашем регионе есть много предприятий, которые заслуживают этого почетного звания. Это вызывает в нас профессиональную гордость, это отмечает высокий уровень сплоченности наших коллективов. Спасибо вам большое", - сказала она.

Накануне глава государства своим указом установил статут новой награды. Другим указом президент позволил награждать орденами трудовые коллективы. Такая практика исчезла в 1994 году.