Путин заявил, что единение граждан потрясает и гарантирует победу России

По словам президента, участие жителей страны в сборах средств, амуниции и помощи для бойцов на фронте свидетельствует о единстве в обществе

ТУЛА, 2 февраля. /ТАСС/. Активное участие жителей России в сборах средств, амуниции и помощи для бойцов на фронте свидетельствует о единстве в обществе и гарантирует победу страны. Уверенность в этом выразил президент РФ Владимир Путин на форуме "Все для победы!" в Туле.

Услышав об 11 млрд рублей, собранных за полтора года Народным фронтом в Иркутской области, президент отреагировал: "Дело не в сумме, а дело в том, что люди идут и по тысяче - столько, сколько могут, - отдают на то, чтобы поддержать наших ребят, которые жизнью своей рискуют".

"Это свидетельство единения российского общества, единения России, причем России многонациональной, многоплановой, многоконфессиональной, - подчеркнул президент. - Эта общая забота о будущем страны - она даже потрясает". "В этом что-то есть такое, что абсолютно надежно гарантирует победу России", - добавил глава государства.