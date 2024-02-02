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2 февраля, 13:14
Военная операция на Украине
Путин заявил, что социальные права и льготы должны быть идентичны у всех бойцов СВО
Социальные права и льготы должны быть идентичны у всех бойцов СВО, заявил Путин.
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Теги:
Путин, Владимир Владимирович
Россия
Военная операция на Украине