2 февраля, 13:14
Военная операция на Украине

Путин заявил, что социальные права и льготы должны быть идентичны у всех бойцов СВО

Социальные права и льготы должны быть идентичны у всех бойцов СВО, заявил Путин.

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