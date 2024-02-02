Путин заявил, что к союзникам России относили не только армию и флот, но и церковь

Один из участников форума "Все для победы" считает, что к союзникам России, о которых, как считается, говорил император Александр III, можно также причислить и оборонно-промышленный комплекс

ТУЛА, 2 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает, что в известной формуле про то, что союзниками России являются только ее армия и флот, есть место и для церкви.

Про эту крылатую фразу - "У России есть только два союзника - ее армия и флот" - вспомнил один из участников встречи президента РФ с участниками форума "Все для победы". Собеседник главы государства высказал мнение, что к союзникам России, о которых, как считается, говорил император Александр III, можно смело причислить и оборонно-промышленный комплекс.

"Александр III вроде упоминал еще и про церковь", - сказал, в свою очередь, Путин, отметив, что "правда, в советское время предпочитали этого не замечать". "Армия, флот и православная церковь. Так, по-моему, [было в первоисточнике]. Но надо проверить", - добавил президент.