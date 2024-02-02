Верке Сердючке навсегда запретили въезд в ОАЭ

По информации СМИ, причиной запрета стало разжигание межнациональной розни

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Украинскому артисту Андрею Данилко, известному по сценическому образу Верки Сердючки, пожизненно запретили въезжать в Объединенные Арабские Эмираты. Об этом сообщает агентство РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу артиста.

Данилко сообщил, что не знал о запрете, но позже получил подтверждение этой информации из собственных источников.

По данным СМИ, причина запрета - разжигание межнациональной розни. Отмечается, что Данилко, выступая на корпоративе в Дубае, публично обозначил свою проукраинскую позицию.