Служба спасения помогла в 2023 году 26,5 тыс. мигрантов, пытавшихся доплыть до Испании

Более того, испанская служба координировала поиск почти 1,24 тыс. судов, на которых находились нелегалы

МАДРИД, 2 февраля. /ТАСС/. Испанская служба по спасению и безопасности на море оказала в прошлом году помощь более чем 26,5 тыс. мигрантов, пытавшихся достичь побережья королевства. Об этом говорится в пресс-релизе госслужбы.

Эта цифра на 37% выше зарегистрированной в 2022 году. Кроме того, испанская служба координировала в 2023 году поиск почти 1,24 тыс. судов, на борту которых находились нелегалы.

Как сообщало МВД королевства, в прошлом году около 55,6 тыс. мигрантов попали в Испанию морским путем, что на 92,3% больше показателя, зафиксированного годом ранее. При этом большая часть нелегалов (39,9 тыс.) прибыла на Канарские острова.