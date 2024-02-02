Под Псковом открыли мемориальные доски в память о героях СВО

Их разместили на здании школы, где учились военные

ПСКОВ, 2 февраля. /ТАСС/. Церемония открытия двух мемориальных досок в честь двух кавалеров Ордена Мужества Андрея Ануфриева и Максима Степанова, погибших в ходе специальной военной операции, состоялась в Псковском районе Псковской области. Доски размещены на здании школы в поселке Родина, где учились военнослужащие, сообщила глава района Наталья Федорова на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

"В память о героях СВО на фасаде здания Родинской средней школы Псковского района открыли мемориальные доски. Андрея Ануфриева и Максима Степанова в школе хорошо помнят - здесь ребята выросли и возмужали. Отдать дань памяти и уважения подвигу военнослужащих собрались родственники и близкие друзья, представители местной власти и общественных объединений, участники боевых действий, педагоги, ученики, юнармейцы", - написала Федорова.

Она также добавила, что Андрей Ануфриев попал в зону СВО по мобилизации, после прохождения обучения. Он погиб в бою в окрестностях села Муром Шебекинского района Белгородской области, награжден посмертно орденом Мужества. Максим Степанов ушел на фронт добровольцем, после прохождения срочной службы в армии. Его жизнь оборвалась в бою под Кременной. Посмертно Максим стал кавалером ордена Мужества.

"Сегодня коллектив школы - и педагоги, и учащиеся, вместе с родными и близкими делят горечь утраты. Выпускники Родинской школы, Андрей и Максим, проявили себя как мужественные защитники Родины, до конца выполнили свой солдатский долг. После открытия мемориальных память наших воинов почтили минутой молчания. Светлая память Героям. Благодаря таким людям над нами сегодня мирное небо", - добавила Наталья Федорова.