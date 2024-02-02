Путин посоветовал работнику предприятия ОПК думать о детях, а не о льготах по ипотеке

Президент России отметил, что и расходы семьи при появлении детей растут

ТУЛА, 2 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на встрече с участниками форума "Все для победы!", отвечая на вопрос относительно возможности льготной ипотеки для сотрудников ОПК, посоветовал работникам подумать о рождении детей в первую очередь.

Один из присутствующих обратился к Путину с вопросом, что делать сотруднику предприятия ОПК, слесарю-сборщику изделий, который переехал из Брянска, недавно женился, и не имеет достаточно средств на ипотеку. Президент поинтересовался, есть ли у этого человека дети, на что автор вопроса ответил: "Нет пока". В ответ глава государства сказал: "Дайте ему совет: Денис, давай детей заводи. Молодая семья и льготная ипотека. А если ему сразу одну льготную ипотеку дать, то и детей будет откладывать".

"Для молодых семей с детьми такая возможность сохраняется, - продолжил президент. - Нужно еще с женой поговорить, ну пусть убеждает ее". Путин также напомнил о возможности получения материнского капитала даже на первого ребенка. "Поддержка идет не только потому что льготная ставка, мы помогаем выплачивать кредит: если ребенок появляется - 450 тыс. даем сразу на погашение кредита. Тут целый набор льгот появляется", - указал президент.

Правда, заметил Путин, и расходы семьи при появлении детей растут. "Но сам по себе ребенок - смысл жизни, поэтому вы его [сотрудника] позовите к себе вместе с женой", - посоветовал глава государства.