В РФ утвердили перечень расстройств психики, запрещающих некоторые виды деятельности

Документ вступит в силу 1 сентября

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Минздрав РФ утвердил перечень психических расстройств, при которых запрещены некоторые виды деятельности. Приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Утвердить прилагаемый перечень медицинских противопоказаний для осуществления отдельных видов деятельности вследствие психического расстройства", - говорится в документе.

Речь идет о таких видах деятельности, как:

управление транспортными средствами,

производство, транспортировка, хранение и применение взрывчатых материалов и веществ,

деятельность в области использования атомной энергии,

деятельность, связанная с оборотом оружия,

проведение аварийно-спасательных работ,

педагогическая деятельность,

присмотр и уход за детьми,

работа с использованием сведений, составляющими гостайну,

работа по добыче угля подземным способом,

деятельность, непосредственно связанная с контактами с возбудителями инфекционных заболеваний, возбудителями особо опасных инфекций и пр.

В перечень медицинских противопоказаний вошли:

органические, включая симптоматические психические расстройства, шизофрения и бредовые расстройства, расстройства настроения (аффективные расстройства),

невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства,

расстройства личности и поведения в зрелом возрасте,

умственная отсталость,

общие расстройства психологического развития, если все эти расстройства являются хроническими и затяжными с тяжелыми или часто обостряющимися проявлениями,

расстройства, связанные с употреблением психоактивных веществ - до прекращения диспансерного наблюдения в связи со стойкой ремиссией.

Документ вступит в силу 1 сентября 2024 года и будет действовать до 1 сентября 2030 года.