В РФ утвердили перечень расстройств психики, запрещающих некоторые виды деятельности

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Минздрав РФ утвердил перечень психических расстройств, при которых запрещены некоторые виды деятельности. Приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Утвердить прилагаемый перечень медицинских противопоказаний для осуществления отдельных видов деятельности вследствие психического расстройства", - говорится в документе.
Речь идет о таких видах деятельности, как:
- управление транспортными средствами,
- производство, транспортировка, хранение и применение взрывчатых материалов и веществ,
- деятельность в области использования атомной энергии,
- деятельность, связанная с оборотом оружия,
- проведение аварийно-спасательных работ,
- педагогическая деятельность,
- присмотр и уход за детьми,
- работа с использованием сведений, составляющими гостайну,
- работа по добыче угля подземным способом,
- деятельность, непосредственно связанная с контактами с возбудителями инфекционных заболеваний, возбудителями особо опасных инфекций и пр.
В перечень медицинских противопоказаний вошли:
- органические, включая симптоматические психические расстройства, шизофрения и бредовые расстройства, расстройства настроения (аффективные расстройства),
- невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства,
- расстройства личности и поведения в зрелом возрасте,
- умственная отсталость,
- общие расстройства психологического развития, если все эти расстройства являются хроническими и затяжными с тяжелыми или часто обостряющимися проявлениями,
- расстройства, связанные с употреблением психоактивных веществ - до прекращения диспансерного наблюдения в связи со стойкой ремиссией.
Документ вступит в силу 1 сентября 2024 года и будет действовать до 1 сентября 2030 года.