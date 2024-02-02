Контролеры поездов Франции угрожают провести забастовку в середине февраля

Работники Национальной компании железных дорог требуют "повышение заработной платы и улучшения условий для завершения карьеры"

ПАРИЖ, 2 февраля. /ТАСС/. Контролеры Национальной компании железных дорог Франции (SNCF) угрожают забастовкой, которая может пройти с 16 по 18 февраля. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

По его данным, работники намерены провести акцию протеста "на значительной части территории Франции в выходные, выпадающие на школьные каникулы". Контролеры требуют "повышение заработной платы и улучшения условий для завершения карьеры".

Предыдущая масштабная забастовка работников железнодорожного транспорта Франции состоялась в конце 2022 года. Она привела к отмене большого числа поездов, которая коснулась около 200 тыс. пассажиров.