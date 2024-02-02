Пресс-центр ТАСС открыли в Региональном информационном центре Ставрополья

Генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов сообщил, что региональный информационный центр агентства откроется и в Пятигорске

СТАВРОПОЛЬ, 2 февраля. /ТАСС/. Пресс-центр ТАСС открылся в Региональном информационном центре Ставропольского края. Намерения о создании проекта были озвучены на Петербургском международном экономическом форуме в июне 2023 года.

"После первых договоренностей прошло всего полгода. То, как это быстро и оперативно было сделано, на самом деле отражает ситуацию в самом крае. Все было сделано так, как и планировалось", - сказал во время открытия генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов.

"Это первый пресс-центр [в Ставропольском крае], который мы создали за последние 11 лет. Создавались временные, но такой постоянно действующий - первый. Без уважаемого и одного из ведущих агентств России, да и мира, это невозможно было сделать", - отметил в свою очередь глава Ставрополья Владимир Владимиров.

Партнерство информационного агентства с регионом будет расширяться. "Мы откроем региональный информационный центр ТАСС в Пятигорске. Ставропольский край будет единственным регионом России, где у ТАСС есть два представительства", - пояснил Кондрашов.

Региональный информационный центр Ставропольского края и пресс-центр ТАСС организованы на площадке Ставропольского государственного аграрного университета (СтГАУ). "Для нас это очень серьезная точка роста. <…> Уверен, что центр будет не только площадкой для публичных выступлений, но и площадкой для решения проблем. Должно развиваться информационное сопровождение всех отраслей", - сказал ректор СтГАУ Владимир Ситников.

Пресс-центр ТАСС стал пятым по счету, наряду с площадками в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске. На его площадке, помимо пресс-конференций, будут проходить круглые столы, экспертные сессии, презентации. Оператором площадки выступает ставропольское краевое информационное агентство "Победа 26".