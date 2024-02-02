Путин рассказал о танкисте, который не бросил подбитый танк и доставил его на ремонт

Президент России согласился, что безопасность личного состава превыше всего

ТУЛА, 2 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин рассказал о подвиге российского танкиста, который не бросил свой подбитый танк, а смог отбуксировать его в тыл и доставить на ремонтную базу.

"Вы сейчас сказали, что, когда машина горит или танк - танк тоже машина, - тушить нечего, надо как можно быстрее эвакуироваться. Вы правы, так и надо делать, потому что боекомплект может детонировать и так далее", - сказал Путин, обращаясь к участнице встречи Елене Николаевой, которая поведала президенту о своих разработках огнеупорных тканей и специальных костюмов для автогонщиков, огнеметчиков и танкистов.

"Но я знаю другие случаи, когда танк наш оказался поврежденным, загорелся, командир танка вытащил оттуда экипаж в безопасную зону, сам вернулся, танк погасил, потом прицепил его к другому танку и вернул в часть, а потом на ремонтную базу. У нас и таких ребят много", - рассказал о подвиге танкиста глава государства. Зал отреагировал на его рассказ аплодисментами.

Тем не менее российский лидер согласился, что безопасность личного состава превыше всего. Он поручил вице-премьеру - главе Минпромторга Денису Мантурову изучить наработки Николаевой и доложить по итогам.