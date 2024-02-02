Путин пообещал решить вопрос со льготами для водителей скорой помощи в зоне СВО

Медик рассказала президенту, что машины скорой помощи часто становятся целями украинских формирований

ТУЛА, 2 февраля. /ТАСС/. Вопрос с льготами для водителей скорой помощи в зоне спецоперации будет обязательно решен, пообещал президент России Владимир Путин на форуме "Все для победы!" в Туле.

Глава государства отреагировал на просьбу Галины Николаевны из Донецка - работника центра экстренной медицины. Медик рассказала, что машины скорой помощи часто становятся целями украинских формирований. Она рассказала об опасности работы на скорой помощи в зоне СВО и обратила внимание, что льготы при этом распространяются только на медработников - но не на водителей автомобилей.

"Конечно, этот вопрос по водителям мы, безусловно, решим", - пообещал Путин. "Мы знаем, какая нагрузка лежит на вас и на медперсонале этих территорий в целом", - сказал глава государства и добавил: "Вы все там героини и герои".

"Пока вы говорили, здесь у нас в зале была полная тишина", - обратил внимание президент и добавил, что такие истории "придумать невозможно".