Путин обсудит с Кравцовым внедрение в школах уроков "цифровой гигиены"

Один из разработчиков приложения "Радар НФ" Михаил Камышев отметил, что благодаря таким урокам дети смогут научиться отличать фейки, разбираться в информации, предмет также позволит развить критическое мышление

ТУЛА, 2 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поддержал идею ввести в школьную программу в рамках информатики уроки "цифровой гигиены". Глава государства пообещал обсудить этот вопрос с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым.

С предложением к президенту ввести уроки "цифровой гигиены" в школах обратился один из разработчиков приложения "Радар НФ" Михаил Камышев на встрече с участниками форума "Все для Победы!". По его словам, благодаря таким урокам дети смогут научиться отличать фейки, разбираться в информации, предмет также позволит развить критическое мышление.

"Я с министром Сергеем Сергеевичем Кравцовым переговорю обязательно, обещаю вам. Но и вы уже сделали половину дела, потому что вы так профессионально смотрели в камеру и излагали то, что нужно, обращая внимание на то, что вы предлагаете. Предложение хорошее, безусловно востребованное, обязательно вопросом позанимаемся этим", - сказал президент.

Путин добавил, что Минцифры РФ уже работает в школах по разным областям, но цифровая гигиена - это очень важное направление.