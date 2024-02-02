Мурашко объяснил свои слова о важности деторождения в конкретном возрасте

Глава Минздрава сообщил, что не ставил задачей вторгаться в карьерные планы женщин, а лишь напомнил о физиологии

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко объяснил, почему в июле 2023 года назвал "порочной практикой" сложившееся в обществе убеждение, что женщина должна сначала построить карьеру, а уже затем стать матерью. Он уточнил, что не ставил задачей вторгаться в карьерные планы женщин, а лишь напомнил о физиологии.

"Я в какой-то момент подвергся критике по поводу того, что сказал. <...> Я как врач считаю, что для женщины безопаснее родить в определенные сроки. Мне начали задавать какие-то нелепые вопросы, <...> критиковать, что я каким-то образом вторгаюсь в женские планы по формированию карьеры. Слушайте, я не вторгаюсь ни в коем случае, я просто объясняю, что есть физиология", - объяснил Мурашко на Дне здоровья на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.

В июле 2023 года во время выступления в Госдуме Мурашко заявил, что в обществе сформировалась "порочная практика" - женщина сначала должна получить образование, сделать карьеру и только после этого, подходя к "сложному репродуктивному возрасту", озаботиться деторождением. В результате она может столкнуться с бесплодием и невынашиванием. Тогда же министр посоветовал пересмотреть отношение к вопросу рождения детей - возраст рождения первого и второго ребенка, по его словам, имеет важное значение для здоровья матери и ребенка.