Депутат Нилов разработает проект об обеспечении инвалидов СВО спецавтомобилями

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов предлагает вернуть автомобили в перечень технических средств реабилитации инвалидов

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов разработает законопроект о бесплатном обеспечении специальными автомобилями участников спецоперации, получивших инвалидность. Об этом Нилов сообщил ТАСС по итогам посещения завода "Автоваз" в Тольятти.

"Законопроект подготовим и внесем", - отметил Нилов. Он напомнил, что до 2005 года автомобили входили в перечень технических средств реабилитации, которые могут быть бесплатно предоставлены инвалидам. Однако сегодня автомобили предоставляются только одной категории инвалидов - тем, кто получил травму на производстве, подчеркнул Нилов.

В связи с этим он предлагает вернуть автомобили в перечень технических средств реабилитации инвалидов. "Сегодня у нас большое количество инвалидов - ветераны боевых действий, даже инвалиды боевых действий. Они могли бы работать на транспорте, могли бы использовать автомобиль в своих целях, поэтому вопросом предоставления специальных автомобилей для военнослужащих-инвалидов стоит заняться", - отметил Нилов.

В ходе посещения завода Нилов посмотрел, как отечественные автомобили переоборудуют на ручное управление, чтобы ими могли пользоваться инвалиды. Он подчеркнул, что тема предоставления таких автомобилей актуальна сегодня, так как нововведение позволит обеспечить инвалидов боевых действий занятостью и достойным уровнем жизни.