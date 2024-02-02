Адвокаты подготовили правовую методичку для участников СВО и их семей

В пресс-службе Федеральной палаты адвокатов сообщили, что в методическом пособии представлены бланки необходимых документов, воспользоваться которыми граждане могут самостоятельно

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Адвокаты подготовили методическое пособие по правовым вопросам для военных, ветеранов и членов их семей с разъяснениями о получении выплат и оформления льгот. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федеральной палаты адвокатов.

"В методическом пособии представлены бланки необходимых документов, воспользоваться которыми граждане могут самостоятельно. Это образцы рапортов о получении выплат и выдаче удостоверения "Ветеран боевых действий", справок об обстоятельствах наступления страховых случаев, заявлений о выплатах страховых сумм и оплате услуг по погребению. Разъяснения отражают размеры и порядок получения установленных выплат, особенности страхования жизни и здоровья, трудовые гарантии и льготы по долговым обязательствам, порядок получения статуса ветерана боевых действий и особенности оформления удостоверений, компенсацию расходов на погребение, порядок признания безвестно отсутствующим и объявления умершим, а также иные меры поддержки и льготы", - рассказали в ФПА.

Пособие подготовлено воронежскими адвокатами и размещено на официальном сайте палаты.

"В настоящее время в связи с проведением специальной военной операции возникает повышенный спрос на консультативную помощь по отдельным, наиболее востребованным направлениям. Среди них - различные выплаты и компенсации, оформление необходимых документов, трудовые и пенсионные гарантии", - сказал вице-президента ФПА РФ, президента Адвокатской палаты Воронежской области Олег Баулин.