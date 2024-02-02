Из Госдумы отозвали законопроект о призывном возрасте для получивших гражданство

Депутаты-единороссы Александр Бородай и Михаил Шеремет ранее отозвали свои подписи под документом, а депутат фракции ЛДПР Алексей Журавлев заявил, что готов отозвать законопроект для проведения консультаций и повторного внесения

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Законопроект об увеличении до 50 лет призывного возраста для мужчин, приобретших гражданство РФ, отозван из Госдумы. Это следует из думской электронной базы.

"Отзыв законопроекта", - указано на странице законопроекта.

Речь идет о законопроекте, который был внесен в Госдуму 1 февраля депутатами-единороссами Александром Бородаем и Михаилом Шереметом в соавторстве с депутатом фракции ЛДПР Алексеем Журавлевым. Позднее Бородай и Шеремет отозвали свои подписи под законопроектом, а Журавлев заявил, что готов отозвать законопроект для проведения консультаций и повторного внесения.

Документ предлагает дополнить закон "О воинской обязанности и военной службе" нормой, согласно которой призыву на военную службу подлежат граждане мужского пола, приобретшие гражданство РФ, в возрасте от 18 до 50 лет. По действующим нормам призыву на срочную службу подлежат граждане РФ мужского пола в возрасте от 18 до 30 лет, состоящие на воинском учете или не состоящие, но обязанные состоять на воинском учете и не пребывающие в запасе.