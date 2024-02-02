Суд взыскал с Волочковой около 60 тыс. рублей юридических расходов по иску ТСЖ

Требовалось погашения долга по квартплате

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Тверской суд Москвы взыскал с балерины Анастасии Волочковой около 60 тыс. рублей в качестве компенсации судебных расходов ТСЖ "Итальянская улица, дом 4", требовавшего погашения долга по квартплате. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Судом частично удовлетворены исковые требования к Волочковой о взыскании расходов, понесенных истцом при подаче иска", - сказала собеседница агентства.

Суд взыскал с балерины компенсацию в пользу истца за оплату государственной пошлины, транспортных расходов и юридических услуг.

Ранее ТСЖ обратилось в суд с требованием о взыскании с Волочковой долга за квартплату на сумму около 400 тыс. рублей. В ходе разбирательства Волочкова погасила задолженность.