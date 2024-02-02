Путин вручил новый орден "За доблестный труд"

Коллектив тульского НПО "Сплав" стал первым, кто получил новую награду, учрежденную указом главы государства 1 февраля

ТУЛА, 2 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин вручил генеральному директору научно-производственного объединения "Сплав" им. А. Н. Ганичева Ринату Идрисову орден "За доблестный труд". Коллектив этого объединения стал первым, кто получил новую награду, учрежденную указом главы государства 1 февраля.

Как говорится в указе Путина, коллектив НПО "Сплав" награжден "за выдающиеся заслуги в укреплении и развитии научного и оборонного потенциала РФ".

"Это большая честь и большая ответственность быть первым предприятием, награжденным столь высокой наградой. Убежден, что это не только оценка нашего труда, но и труда всех предприятий, оборонных предприятий Тульской области. Тула не зря по праву гордится званием оборонной столицы России. <...> Мы обещаем, что и в дальнейшем сделаем все для повышения обороноспособности нашей страны", - сказал Идрисов.

НПО "Сплав" - головное предприятие в России по проектированию, отработке и производству реактивных систем залпового огня (РСЗО) и боеприпасов к ним для Сухопутных войск, Военно-морского флота, авиационных неуправляемых и корректируемых ракет для Воздушно-космических сил, систем вооружения в интересах инженерных войск, войск РХБЗ, артиллерийских гильз калибра 57-152 мм. НПО входит в научно-производственный концерн "Технологии машиностроения" госкорпорации "Ростех".

История "Сплава" началась в июле 1945 года, когда на базе завода номер 147 Наркомата боеприпасов был организован Научно-исследовательский институт гильзовой промышленности с опытным заводом для практической отработки опытных партий орудийных гильз. "Сплав" разработал и сдал на вооружение 85 образцов стальных, латунных и пластиковых артиллерийских гильз.

Как разработчик РСЗО "Сплав" заявил о себе в 1963 году, когда была создана первая система "Град", превосходящая по эффективности отечественные и зарубежные РСЗО того времени. Сейчас "Град" стоит на вооружении более 60 стран. Как говорится в материалах Кремля к поездке Путина в Тулу, всего НПО "Сплав" создано более 10 РСЗО и 32 типа реактивных снарядов к ним: "Ураган", "Смерч", "Ураган-М", "Торнадо-Г", "Торнадо-С", ТОС-2 для Сухопутных войск, "Град-М", "Удав-1М", "Огонь", "Дамба", РПК-8 для Военно-морского флота.