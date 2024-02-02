На Кубани выплаты участникам СВО увеличили в 1,5 раза

Сумма составила 300 тыс. рублей

КРАСНОДАР, 2 февраля. /ТАСС/. Единовременную выплату военнослужащим и добровольцам специальной военной операции увеличили в Краснодарском крае в полтора раза, сумма составила 300 тыс. рублей. Об этом сообщила пресс-служба краевой администрации.

"Все меры поддержки, которые оказывали защитникам и их семьям в прошлом году, продолжаем и в этом. Делаем все необходимое, чтобы максимально поддержать наших ребят. Более того, принял решение еще на 100 тыс. рублей увеличить размер единовременной выплаты жителям края - участникам специальной военной операции. Размер единовременной выплаты участникам СВО в крае теперь составляет 300 тыс. рублей", - говорится в сообщении со ссылкой на слова губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

Отмечается, что речь идет об участниках спецоперации, направленных в военные части с территории региона и заключивших контракт о пребывании в добровольческом формировании и отобранных военкоматом Краснодарского края в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. Получить средства смогут жители края, которые подпишут контракт о прохождении военной службы после 1 февраля 2024 года.

В Краснодарском крае действуют меры соцподдержки участников СВО и их семей. Так, на оплату санаторно-курортного лечения и реабилитации выделяется сумма до 130 тыс. рублей, у детей участников СВО также есть преимущественное право на получение путевок в лагеря и санаторно-курортное лечение. За последние два года из бюджета края на поддержку бойцов и их семей уже направлено более 5 млрд рублей.