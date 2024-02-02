Более 4 тыс. предметов оставили пассажиры в транспорте Москвы в январе

Чаще всего пассажиры забывают вещи на Большой кольцевой, Таганско-Краснопресненской и Арбатско-Покровской линиях столичной подземки

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Пассажиры Большой кольцевой линии (БКЛ), а также фиолетовой и синей веток московского метрополитена забывали вещи в январе чаще других. Всего в транспорте столицы за первый месяц 2024 года было оставлено свыше 4 тыс. различных предметов, сообщили в пресс-службе транспортного комплекса правительства Москвы.

"С начала 2024 года пассажиры в Московском транспорте оставили более 4 тыс. предметов. Большая часть забытых вещей - сезонные: варежки, перчатки, шапки и шарфы. Но попадались и довольно необычные, например, бутафорские казачьи шашки и сумка с виниловыми пластинками детских песен и сказок", - значится в сообщении.

Отмечается, что чаще всего пассажиры забывают вещи на Большой кольцевой, Таганско-Краснопресненской и Арбатско-Покровской линиях столичной подземки.

"В Московском метрополитене уже более 70 лет работает склад забытых вещей, сейчас у него три помещения - на станциях "Черкизовская", "Котельники" и "Деловой центр". За 2023 год на них поступило более 50 тыс. вещей, а за первый месяц нового года - около 4 тыс.", - уточнил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, слова которого приводит пресс-служба.

Пассажирам, которые забыли вещи в городском транспорте, рекомендуют оставить соответствующую заявку через приложение "Метро Москвы" или позвонить по номеру 3210 (с мобильного) в контакт-центр "Московский транспорт".