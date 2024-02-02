Муфтий: ужесточение требований к участникам хаджа не станет препятствием для россиян

Речь идет о решении Саудовской Аравии о допуске на хадж в 2024 году только паломников с 10-летними биометрическими загранпаспортами

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Решение Саудовской Аравии о допуске на хадж в 2024 году только паломников с 10-летними биометрическими загранпаспортами не будет представлять большой сложности для россиян, при необходимости все успеют поменять старый паспорт на новый. Такое мнение высказал ТАСС председатель Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов.

Основные обряды хаджа - паломничества к святыням ислама в Мекку и Медину - совершаются в день стояния на горе Арафат, а затем в дни крупнейшего мусульманского праздника - Ид аль-Адха (Курбан-байрам). В 2024 году они приходятся на период с 15 по 19 июня.

"В 2024 году к совершению хаджа будут допускаться только обладатели биометрических загранпаспортов сроком действия 10 лет. Думаем, что до 15 апреля граждане РФ, желающие совершить хадж, могут без каких-либо проблем получить биометрические паспорта и это не станет сложным препятствием", - сказал Крганов.

Он уточнил, что 15 апреля заканчивается внесение в электронную систему хадж-миссии России полного поименного списка российских паломников. До 20 апреля эти данные должны быть внесены в единую электронную систему Министерства по делам хаджа и умры Саудовской Аравии, пояснил муфтий.

Он также сообщил, что этом году королевство намерено ужесточить контроль за тем, чтобы все паломники въезжали в страну строго по хадж-визам. К путешественникам, которые въезжают в страну по туристическим визам и совершают обряды хаджа, будут применяться штрафные меры. "Строгие требования к цифровизации процесса совершения хаджа вводятся для более грамотной логистики огромных людских масс и обеспечения безопасности паломников", - отметил Крганов.

В этом году квота, выделенная саудовскими властями для мусульман из России, составляет 25 тыс. человек. В 2023 году Саудовская Аравия принимала верующих и с загранпаспортами старого образца.