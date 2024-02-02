Румыния заняла первое место среди стран ЕС по числу несовершеннолетних матерей

В стране 8 из 10 несовершеннолетних матерей бросают школу, а 4 из 10 не посещают во время беременности врача-гинеколога

БУХАРЕСТ, 2 февраля. /ТАСС/. Румыния занимает первое место среди стран-участниц Евросоюза по числу несовершеннолетних матерей. Об этом сообщило Радио Румынии.

По данным Национального института статистики, только в 2022 году в Румынии 7,1 тыс. детей родились от матерей моложе 18 лет и 687 - от матерей моложе 15 лет.

Эксперты утверждают, что причинами этого являются нехватка медицинского образования, бедность и проблемы в семье. В Румынии 8 из 10 несовершеннолетних матерей бросают школу, а 4 из 10 не посещают во время беременности врача-гинеколога.

Например, в уезде Ботошань (северо-восток страны) ежегодно рожают около 100 несовершеннолетних матерей. Только в минувшем январе здесь появились на свет шесть детей от несовершеннолетних матерей, двум из которых лишь 15 лет.

Более 7 тыс. детей ежегодно рождаются в Румынии от несовершеннолетних матерей, причем почти 1,2 тыс. из них рожают уже во второй или в третий раз, отмечает радио.