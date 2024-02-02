В Орле открыли первый крытый футбольный манеж

Его площадь составила свыше 9,5 тыс. кв. м

ТАСС, 2 февраля. Крытый футбольный манеж площадью более 9,5 тыс. кв. м, построенный по нацпроекту "Демография", открыли в Орле при участии министра спорта РФ Олега Матыцина, сообщили в пресс-службе правительства Орловской области.

"В ходе встречи [губернатор Орловской области Андрей Клычков и министр спорта РФ Олег Матыцин] обсудили развитие спорта в Орловской области: реализацию федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография", строительство спортивных объектов на территории региона, а также достижения орловских спортсменов. Министр принял участие в торжественной церемонии открытия крытого футбольного манежа в Орле", - сказали в пресс-службе.

На строительство первого в регионе крытого футбольного манежа направили свыше 600 млн рублей из федерального бюджета. Объект площадью более 9,5 тыс. кв. м включает спортивный блок с пристроенным бытовым четырехэтажным зданием, где оборудовали раздевалки, медицинские кабинеты, тренажерные залы и вспомогательные помещения.

Как отмечал ранее глава региона, после завершения строительства крытый манеж станет важной составляющей частью футбольной инфраструктуры стадиона имени Ленина. Искусственный газон будет полностью повторять характеристики открытого футбольного поля, что позволит спортсменам из ФК "Орел", подрастающим футболистам спортивной школы "Академия футбола им. Ю. П. Семина" эффективно тренироваться и в зимнее время года.